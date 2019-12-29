Множество ссадин и гематомы: в Днепре нашли окровавленный труп мужчины

В воскресенье, 29 декабря, в Днепре на улице Любарского прохожие нашли мужчину, лежащего на земле без каких-либо признаков жизни.

На теле мужчины было множество ссадин, синяков, а на лице – раны и гематомы, прохожие сразу же вызвали наряд полиции и бригаду скорой помощи. Об этом сообщил Информатор. (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Найденный мужчина был прилично одет, рядом лежал пакет с вещами. На вид ему около 40-45 лет. Есть предположение, что его избили и бросили. Точна причина и обстоятельства смерти выясняются правоохранителями.

На месте также работал судмедэксперт, следственно-оперативная группа и сотрудники розыска.

В Днепре нашли труп мужчины Информатор

В Днепре нашли труп мужчины Информатор

В Днепре нашли труп мужчины Информатор

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