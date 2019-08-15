В Днепре девушка 40 минут лежала в фонтане: фото и подробности

На Екатеринославском бульваре в Днепре состоялся перформанс местной художницы Алены Загребельной под названием "Роза".

На глазах у прохожих девушка в ярком красном платье легла прямо посреди фонтана на бульваре и пролежала там около 40 минут, передает OBOZREVATEL.

Художница из Днепра устроила необычный перформанс

"Как женщина-художник я чувствую себя относительно тела города срезанной розой, которую положили в ванную отлеживаться, потому что когда я хочу сделать что-то существенное, у меня нет земли под ногами, у меня нет корней, у меня нет шипов, потому что когда они у меня появляются, все говорят: "Почему ты не делаешь что-то красивое, почему ты не рисуешь цветочки?" Я чувствую себя так. И вопрос – почему я так себя чувствую, что можно сделать, чтобы изменить ситуацию, и надо менять ситуацию или нет?" – поделилась художница своими мыслями.

Она подчеркнула, что не выступает против чего-либо, а с помощью перформанса хочет поднять важные для нее вопросы.

На глазах у прохожих девушка легла в фонтан

Художница решила передать свои мысли и чувства с помощью языка тела

Днепрянка поделилась, что как художник она чувствует себя цветком без корней

Вода в фонтане была довольно холодной, но девушку это не остановило

Прохожие преимущественно восприняли представление позитивно, однако смысл происходящего уловили далеко не все.

Художница сообщила, что действо на Екатеринославском бульваре – первая часть из серии перформансов. Еще два представления будут посвящены мыслям художника и более глубокому пониманию женской природы. Они будут представлены на фестивале современной культуры "DniPro ГогольFest", который пройдет 27-29 сентября.

Действо на Екатеринославском бульваре - первое из серии тематических представлений

Многие подходили и фотографировали происходящее

Остальные постановки Алена Загребельная планирует представить на фестивале современной культуры "DniPro ГогольFest"

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сквере Героев в Днепре установили инсталляцию в виде силуэтов расстрелянных людей. Какие-либо подписи рядом с фигурами отсутствуют.

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