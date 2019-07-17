Круглосуточно онлайн: в Днепре можно следить за ремонтом Центрального моста

За ремонтом Центрального моста в Днепре можно круглосуточно наблюдать с камеры видеонаблюдения.

Она расположена на крыше дома по адресу ул. Сичеславская набережная, 29. Видео с веб-камеры транслирует сайт "Жизнь города онлайн".

Следить за ходом ремонтных работ можно ЗДЕСЬ.

Все новости OBOZREVATEL на тему ремонта моста читайте по тегу Новый мост в Днепре.

Скриншот с камеры видеонаблюдения dnepr.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 2 июля Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским. Если в Днепре не отремонтируют Центральный мост до 14 сентября 2019 года, мэр подаст в отставку.

Позже Филатов прокомментировал пари с Зеленским. Он сообщил, что никогда не держался за свою должность.

16 июля Борис Филатов сообщил, что Центральный мост полностью перекроют на два месяца.

В Днепре отменят маршрутки из-за перекрытия моста: опубликован список.

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