Коронавирус в Днепре подозревают еще у 9 человек: свежая статистика

По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Днепре подозревают у девяти человек.
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Официально зафиксировано всего шесть случаев заражения, сообщили OBOZREVATEL в Департаменте здравоохранения городского совета Днепра.
Тест на коронавирус
Укринформ
Пять человек находятся на лечении, один выздоровел и был выписан из больницы.
Всего, начиная с 16 марта, с подозрением на коронавирус в 21-ю городскую клиническую больницу поступило 65 человек, у 50 из них анализ на COVID-19 дал отрицательный результат.
Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине зафиксировали еще два подтвержденных случая коронавирусной инфекции
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