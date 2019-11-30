Киноафиша Днепра: что посмотреть на выходных

Выходные - отличный повод сходить в кино с любимым человеком, семьей или друзьями.

30 ноября и 1 декабря в кинотеатрах можно посмотреть фильмы любого жанра - от семейных комедий до триллеров.

OBOZREVATEL расскажет о том, что интересного посмотреть в кинотеатрах Днепра.

Что посмотреть в кинотеатрах Днепра vokrugsveta.ua

Холодное сердце-2 (анимация, мюзикл, приключения, семейный)

Иногда для большего блага нужно покинуть родной дом, чтобы узнать нечто большее. Так всеми знакомые персонажи Эльза, её сестра Анна, Кристоф со своим оленем Свеном, а также очаровательный снеговик Олаф должны уехать из родного королевства Эренделл, чтобы узнать его историю. Их путь лежит далеко на север, через заколдованные земли и через море опасностей, которые их ждут на этом сложном и небезопасном пути. Друзья отправятся к истокам древних легенд, чтобы раскрыть секреты прошлого их родных земель. Только вместе они смогут пройти это испытание, только вместе им не страшны никакие опасности.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Кино-тема, Правда-кино.

Цена правды (биография, драма, триллер)

В 1933 году уэльский репортер Гарет Джонс ищет свою следующую большую историю. Последние новости приводят его в Москву, где он знакомится с журналисткой Адой Брукс. Ада открывает ему глаза на "советскую утопию", которая не имеет ничего общего с реальностью. И Гарет, несмотря на смертельные угрозы, начинает свое расследование. Скрываясь от спецслужб СССР, шаг за шагом он раскрывает правду о трагедии украинского народа: Голодомор, жесткую цензуру, заговор и массовые репрессии. Именно его разоблачения впоследствии станут основой для романа "Скотоферма" Джорджа Оруэлла.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Кино-тема, Правда-кино.

Аббатство Даунтон (драма)

Добро пожаловать в аббатство Даунтон – такое милое и уютное местечко. Как и где-либо ещё в Англии, люди тут живут размеренной жизнью, ведут светские беседы. Мы говорим, конечно же, об аристократах. У простого народа совершенно другие заботы, но сейчас вовсе не о них. Что им до того, что в Даунтон приедет сам правящий монарх! К этому приёму нужно тщательно подготовиться. Каждый кустик, каждый уголок в доме должны выглядеть настолько идеальными, насколько это только возможно. Сколько событий нужно подготовить, научить всему нужному прислугу. Забот у каждого члена аристократической семьи больше некуда! А ведь кто-то этот приём решил использовать для того, чтобы убить монарха…

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи).

Обратный отсчет (триллер)

В наших телефонах сейчас сокрыто намного больше функций, чем даже несколько лет назад. Когда-то с помощью него только звонили, а сейчас можно отслеживать свое передвижение, физическую форму или просто играть на нём. Существуют даже приложения, которые могут сказать точное время Вашей смерти. У кого-то это более 60 лет, а у кого-то три дня… Молодая медсестра установила себе это приложение, что ей показало страшные цифры. И пока оно не ошибалось… Только за обычной игрушкой стоит нечто более страшное, чем просто смерть. И для того, чтобы выжить, нужно обмануть приложение и саму судьбу.

Где посмотреть: Правда-кино, Кино-тема.

21 мост (драма, криминал, триллер)

Его отец стоял на стороне порядке в Нью-Йорке, и умер, защищая этот город. Теперь парень вырос и сам стал детективом полиции, который берется за любые дела. Принципиальным для него стал последний случай – восьмерых полисменов убили, когда те приехали на вызов по ограблению. Восемь хорошо вооруженных мужчин были попросту расстреляны как на бойне. Чтобы поймать убийц, детектив идёт на крайние меры – он приказывает патрулировать Гудзон, все туннели с Манхэттена, метро и перекрыть двадцать один мост, который связывает остров с другими боро Нью-Йорка. Всё это замыкает убийц и детектива на одном куске земли – им попросту не будет куда деться. Это будет настоящая охота, только пока непонятно, кто охотник, а кто жертва.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи).

Аутсайдеры (биография, драма)

В 60-е годы ХХ века команда Феррари считалась непобедимой в легендарных гонках на выносливость Ле-Ман. Больше всех других это задевало Генри Форда II – он просто мечтал, чтобы его Форд свергнул с вершины итальянцев и сам взошел на верхнюю ступень пьедестала. Он готов на это потратить любые деньги, нанять самых лучших людей. Один мужчина, конструктор Кэролл Шелби, сказал ему, что для победы в гонке нужно кое-что, что за деньги сложно купить – гениальный гонщик. Шелби согласился помочь Форду и за невероятно короткие строки создаст машину, которая способна побеждать. Осталось уговорить своенравного, но невероятно талантливого пилота Кена Майлса сесть за руль будущего зверя, чтобы победить Феррари.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Кино-тема, Правда-кино.

Мидуэй (боевик, военный, драма, история)

Фильм "Мидуэй" расскажет о битве за Мидуэй, столкновении Американского военного флота и Императорского флота Японии, которая стала поворотным моментом в господстве над Тихим океаном во время Второй мировой войны. Сюжет будет следовать за лидерами и солдатами, которые использовали свои инстинкты, силу духа и храбрость, чтобы сделать невозможное и предотвратить второй Перл Харбор.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Кино-тема, Правда-кино.

Ангелы Чарли (боевик, комедия, приключения)

Есть такой себе Чарльз Таунсенд, которого многие называют просто Чарли. У него есть свое детективное агентство, которое скромно названо "Таунсенд". Занимаются члены этой компании сверхсложными заданиями, для чего нужна элитная подготовка – спецслужбы, уникальные умения, абы кого сюда не возьмут. Агентство открывает новые отделения по всему Земному шару, где есть свои Ангелы – суперпрофессиональные шпионки, которые работают на Чарли. Сабина, Джейн и Елена как раз из таких – под чутким руководством Босли они будут выполнять любые задания, чтобы в очередной раз спасти мир от очень плохих людей. Такая уж робота у Ангелов Чарли.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Кино-тема, Правда-кино.

OBOZREVATEL желает вам хороших выходных в приятной компании!

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