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Карнавал, концерты и фаер-шоу: как в Днепре отметят День города

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Департамент гуманитарной политики Днепровского горсовета объявил тендер на предоставление услуг по организации мероприятий на День города.

По информации на сайте Prozorro, ожидаемая стоимость предоставляемых услуг - 2,2 млн гривень, начало аукциона - 23 августа.

Стала известна программа на День города

Стала известна программа на День города

litsa.com.ua

Согласно тендерной документации, программа на День города будет включать:

торжественное открытие праздника возле памятника А. Полю

организацию аллеи творчества "Мистецький квартал" на Сичеславской Набережной;

всеукраинский фестиваль духовых оркестров "Dnipro Spirit of orchestras" на площади Героев Майдана;

арт-проект "Битва хоров" на сцене на площади Героев Майдана;

всеукраинский фестиваль уличного танца "DNEPR Street battle" на Европейской площади;

карнавал "I LOVE DNIPRO" и праздничное шествие от площади Героев Майдана до цирка;

рок-фестиваль в парке Сагайдак;

фаер-шоу "Dnipro.ua" на Фестивальном причале;

концертно-развлекательную программу "Карнавал талантов" на Сичеславской набережной напротив гостиницы "Днепропетровск".

Кроме того, ранее горсовет провел тендеры (общей стоимостью 5,5 млн гривен) на организацию концерта группы "Baccara" и выступления кавер-группы в стиле 80-90-х возле театра им. Шевченко, чемпионата "Самый сильный человек Украины 2019" при участии Василия Вирастюка, а также концертов Ольги Поляковой и "Jerry Heil" на Фестивальном причале.

Вместе с тем в рамках мероприятий в честь Дня города 12 сентября в Историческом музее состоится открытие 17-й национальной филателистической выставки.

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Время проведения мероприятий пока неизвестно..

Точная программа пока не составлена.

В рамках празднования могут проводиться различные выставки, презентации, конкурсы и другие мероприятия, предложенные организаторами.

По результатам уже проведенных аукционов, организацией будет заниматься фирма "Ивент Вест".

Ранее OBOZREVATEL писал, что 12 июля Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским. Если в Днепре не отремонтируют Новый мост до 14 сентября 2019 года, мэр подаст в отставку.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр праздник ProZorro
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