Из-за ремонта путей трамваи в Днепре изменят маршрут

Несколько трамваев в Днепре временно изменят маршрут следования 17-18 июля.

Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей на Кайдакском мосту и на просп. Яворницкого за перекрестком ул. Шмидта, передает пресс-служба Днепровского городского совета.

Пресс-служба КП "Днепровский электротранспорт"

В частности будут внесены следующие изменения:

17 июля с 22:30 трамваи маршрута № 1 по направлению к Транспортному университету будут двигаться по маршруту Железнодорожный вокзал – ул. Дмитрия Яворницкого – ул. Шмидта – ул. Пушкина – ул. Святослава Храброго – ул. Чернышевского – ул. Севастопольская – Транспортный университет;

18 июля с 21:00 приостанавливается работа трамвайного маршрута № 18;

трамваи № 19 будут перевозить пассажиров по измененному маршруту площадь Старомостова – ДЭВЗ.

Последние отправления трамваев с конечных остановок по маршрутам без указанных изменений:

маршрут №1 от Железнодорожного вокзала – в 22:23;

маршрут № 18 от ДЭВЗ – в 19:47, от ж/м Левобережный-3 – в 20:20;

маршрут № 19 от ул. Старомостовой – в 19:35, от ж/м Левобережный-3 – в 20:36.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Днепр закупит детали для трамваев на 4 млн гривень.

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