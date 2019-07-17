Из-за концерта в День металлурга перекроют одну из улиц Днепра

В связи с проведением концерта в честь Дня металлурга в Днепре будет перекрыт проспект Калнышевского.
В частности движение транспорта будет ограничено на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Батумской, сказано в распоряжении городского главы.
Громадське. Умань
Улица будет перекрыта с 14:30 до 23:30.
Вблизи Дворца культуры "Металлург", где пройдет концерт, будут дежурить полиция и спасатели.
На концерте планируется выступление исполнителя Сергея Бабкина и группы O.Torvald. Вход на мероприятие свободный.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Центральный мост в Днепре полностью перекроют на два месяца.
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