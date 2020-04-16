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16 апреля • обновлено в 19:28
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Из больницы в Кривом Роге сбежал пациент с COVID-19

1.2т
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В четверг, 16 апреля, из инфекционной больницы в Кривом Роге Днепропетровской области сбежал пациент, у которого обнаружили коронавирус.

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56-летний мужчина без определенного места жительства самовольно покинул медучреждение, сообщает "34 Канал". Он является уроженцем Кировоградской области, но не имеет при себе документов.

За побег из больницы мужчине грозит тюремное заключение. Правоохранители разослали ориентировку на сбежавшего по всей области.

Из больницы в Кривом Роге сбежал пациент с COVID-19

Из больницы в Кривом Роге сбежал пациент с COVID-19

34 Канал

Как писал OBOZREVATEL ранее, ученые нашли скрытый опасный симптом коронавируса, проведя аутопсию умершего от него пациента и исследовав его легкие.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Кривой Рог
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