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"Историческое событие!" На Днепропетровщине приход РПЦ перешел в ПЦУ

1.3т Читать материал на украинском

Православная община в селе Шевченково Никопольского района Днепропетровской области перешла из Русской православной церкви в Украине в Православную церковь Украины.

Освящение храма в честь преп. Серафима Саровского состоялось 1 августа, сказано в сообщении пресс-службы Никопольского благочестия ПЦУ, опубликованном на странице Facebook игуменом Меркурием (Скороход).

Православная община с. Шевченково перешла из РПЦ в Украине в ПЦУ

Православная община с. Шевченково перешла из РПЦ в Украине в ПЦУ

Facebook иегумена Меркурия (Святослава Скорохода)

"Это историческое событие останется в памяти каждого из прихожан, ведь сегодня осуществилась их большая мечта - иметь свой храм, где будет прославлено имя Господа Нашего Иисуса Христа на родном украинском языке", - говорится в нем.

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Торжественную литургию возглавил благочинный Никополя и района игумен Меркурий (Скороход) в сослужении благочинного г. Покров протоиерея Ивана Назарика, настоятеля храма Рождества Христова протоиерея Николая Бурядника, настоятеля Свято-Троицкого храма г. Никополь иеромонаха Алексия (Петренко) и настоятеля храма в честь Покрова Божией Матери иерея Павла Черкасова.

Торжественное богослужение состоялось 1 августа

Торжественное богослужение состоялось 1 августа

Facebook игумена Меркурия (Святослава Скорохода)

Новые прихожане ПЦУ

Новые прихожане ПЦУ

Facebook игумена Меркурия (Святослава Скорохода)

На служении присутствовали прихожане, представители территориальной общины и соседних сел, казачества.

После богослужения духовенство Покрова и Никополя поздравили общину и подарили храму духовные святыни.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в июле прошел первый в истории крестный ход ПЦУ.

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Украина Днепр
Теги
Днепр Православная церковь Украины церковь
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Северг Олег
Северг Олег
Ну вот тут вот без возражений. Это правильно - по честному открыли в хате церквушку, на свои гроши, тут только порадоваться можно за людей. Молодцы ! Вот всегда бы так и никто вас за дерьмо не считал бы как сейчас. А то приходят в русских храм, которые русские зодчие и на русские деньги строили и пытаются отжать. Вот пример - в своей хате украинскую церковь. Молодцы !
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