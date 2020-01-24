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24 января • обновлено в 08:03
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Карина Бондаренко

Холодно и без снега: синоптики дали прогноз погоды на 24 января в Днепре

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Пятница, 24 января, в Днепре пройдет без осадков.

В городе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Об этом сообщает Синоптик.

Новости
Потепление и снег: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Синоптики прогнозируют от 0 до -4 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -3 до -8.

Холодно и без снега: синоптики дали прогноз погоды на 24 января в Днепре

Прогноз погоды

Прогноз погоды

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине в пятницу, 24 января, ожидается потепление. Температура воздуха в западных регионах страны достигнет +7 градусов. При этом на востоке и севере выпадет снег.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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