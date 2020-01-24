Холодно и без снега: синоптики дали прогноз погоды на 24 января в Днепре

Пятница, 24 января, в Днепре пройдет без осадков.

В городе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Об этом сообщает Синоптик.

Синоптики прогнозируют от 0 до -4 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -3 до -8.

Прогноз погоды Главком

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине в пятницу, 24 января, ожидается потепление. Температура воздуха в западных регионах страны достигнет +7 градусов. При этом на востоке и севере выпадет снег.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!