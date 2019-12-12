Холод и густой туман: синоптики дали прогноз погоды на 12 декабря

В четверг, 12 декабря, на протяжении всего дня в Днепре будет стоять облачная погода.
Водителей предупредили о сильной ухудшени видимости на дорогах. Об этом сообщает сайт Синоптик.
Ожидается, что день пройдет без осадков. Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +3 градусов по Цельсию. Ночью похолодает до 0 градусов.
Синоптики предупреждают, что из-за сильной влажности и ветра температура будет ощущаться от -2 до -5 градусов.
Температура воздуха в Украине ощутимо снизится, но сильных морозов не ожидается.
Скриншот
sinoptik.ua
Как писал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко заверила, что уже скоро придет очередная волна потепления. А 12 декабря, предупредила она, ожидается порывистый ветер и местами туманы.
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