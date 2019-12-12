Главная Новости
12 декабря • обновлено в 06:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Карина Бондаренко

Холод и густой туман: синоптики дали прогноз погоды на 12 декабря

244
Читать материал на украинском

В четверг, 12 декабря, на протяжении всего дня в Днепре будет стоять облачная погода.

Водителей предупредили о сильной ухудшени видимости на дорогах. Об этом сообщает сайт Синоптик.

Ожидается, что день пройдет без осадков. Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +3 градусов по Цельсию. Ночью похолодает до 0 градусов.

Новости
В Днепре сняли на видео "отряд самоубийц"

Синоптики предупреждают, что из-за сильной влажности и ветра температура будет ощущаться от -2 до -5 градусов.

Температура воздуха в Украине ощутимо снизится, но сильных морозов не ожидается.

Скриншот

Скриншот

sinoptik.ua

Как писал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко заверила, что уже скоро придет очередная волна потепления. А 12 декабря, предупредила она, ожидается порывистый ветер и местами туманы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги