Холод и густой туман: синоптики дали прогноз погоды на 12 декабря

В четверг, 12 декабря, на протяжении всего дня в Днепре будет стоять облачная погода.

Водителей предупредили о сильной ухудшени видимости на дорогах. Об этом сообщает сайт Синоптик.

Ожидается, что день пройдет без осадков. Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +3 градусов по Цельсию. Ночью похолодает до 0 градусов.

Синоптики предупреждают, что из-за сильной влажности и ветра температура будет ощущаться от -2 до -5 градусов.

Температура воздуха в Украине ощутимо снизится, но сильных морозов не ожидается.

Скриншот sinoptik.ua

Как писал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко заверила, что уже скоро придет очередная волна потепления. А 12 декабря, предупредила она, ожидается порывистый ветер и местами туманы.

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