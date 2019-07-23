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Горсовет Днепра возьмет в кредит 300 миллионов гривень: на что потратят деньги

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Городской совет Днепра планирует взять кредит в банке в размере 300 миллионов гривень в связи с дефицитом средств в городском бюджете.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из проекта распоряжения городского совета Днепра.

Горсовет возьмет кредит в гривне на 36 месяцев. Погашать его начнут ровными частями ежемесячно начиная с января 2021 года.

Процент за пользование кредитными средствами должен составить не более 19,85% годовых. Кредитный договор заключат с "Укргазбанком".

Горсовет Днепра собирается взять кредит

Горсовет Днепра собирается взять кредит

Капитал

Триста миллионов гривень пойдут на ремонты, стройки и реконструкции 13 городских объектов.

Больше всего кредитных денег горсовет потратит на капитальный ремонт жилищного фонда - 76 400 000 гривень.

Согласно документации, в 63 717 500 гривень обойдется капитальный ремонт городских школ.

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На капитальный ремонт объектов электротранспорта и метрополитена потратят 39 и 41 миллионов гривень.

Также с этих денег к Вальдорфской школе в Днепре планируют пристроить спортивный зал, которого в учебном заведении нет. Это обойдется в 9 601 000 гривень.

Остальные средства потратят на реконструкцию улиц Короленко и Баррикадной, создание инклюзивного центра, капитальные ремонты и другие нужды.

На что потратят 300 миллионов

На что потратят 300 миллионов

Сайт городского совета Днепра

Проект решения рассмотрят на ближайшей сессии городского совета, завтра, 24 июля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в метро Днепра проведут грандиозный ремонт за 5 миллионов

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Место
Украина Днепр
Теги
кредит Днепр
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