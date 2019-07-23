Горсовет Днепра возьмет в кредит 300 миллионов гривень: на что потратят деньги

Городской совет Днепра планирует взять кредит в банке в размере 300 миллионов гривень в связи с дефицитом средств в городском бюджете.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из проекта распоряжения городского совета Днепра.

Горсовет возьмет кредит в гривне на 36 месяцев. Погашать его начнут ровными частями ежемесячно начиная с января 2021 года.

Процент за пользование кредитными средствами должен составить не более 19,85% годовых. Кредитный договор заключат с "Укргазбанком".

Горсовет Днепра собирается взять кредит Капитал

Триста миллионов гривень пойдут на ремонты, стройки и реконструкции 13 городских объектов.

Больше всего кредитных денег горсовет потратит на капитальный ремонт жилищного фонда - 76 400 000 гривень.

Согласно документации, в 63 717 500 гривень обойдется капитальный ремонт городских школ.

На капитальный ремонт объектов электротранспорта и метрополитена потратят 39 и 41 миллионов гривень.

Также с этих денег к Вальдорфской школе в Днепре планируют пристроить спортивный зал, которого в учебном заведении нет. Это обойдется в 9 601 000 гривень.

Остальные средства потратят на реконструкцию улиц Короленко и Баррикадной, создание инклюзивного центра, капитальные ремонты и другие нужды.

На что потратят 300 миллионов Сайт городского совета Днепра

Проект решения рассмотрят на ближайшей сессии городского совета, завтра, 24 июля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в метро Днепра проведут грандиозный ремонт за 5 миллионов

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