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4 июня • обновлено в 16:23
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Алина Рашевская
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Город на Днепропетровщине засыпало градом. Фото и видео явления

1.3т
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В четверг, 4 июня, в городе Каменское Днепропетровской области прошел сильный ливень с градом.

Жертвой непогоды стал Соцгород. Видео последствий природного явления поделились местные жители в Facebook-группе "#Небайдужий".

Град в Каменском

Град в Каменском

Facebook/"#Небайдужий"

Очевидцы утверждают, что град хоть и был непродолжительным, но интенсивным. Спустя считанные минуты небо прояснилось, а крупинки льда задержались на поверхности земли еще на некоторое время.

Город на Днепропетровщине засыпало градом. Фото и видео явления

Facebook/"#Небайдужий"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области в поселке Демидов выпал град, который массово приняли за снег.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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