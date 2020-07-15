Главу полиции Днепропетровской области уволили после скандала в Павлограде. Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

В среду, 15 июля, руководитель Национальной полиции в Днепропетровской области Владимир Огурченко был уволен с занимаемой должности после скандала с бандой полицейских из Павлограда, которые занимались торговлей наркотиками и пытками людей.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Отметим, что он занимал этот пост в течение 10 месяцев.

Днем ранее руководитель полицейского профсоюза Сергей Джихур на своей странице в Facebook сообщил о предстоящих кадровых изменениях в полиции Днепропетровской области. По его словам, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко хочет назначить и.о. начальника ГУНП в Днепропетровской области Анатолия Щадило. С сентября 2019 года он возглавлял полицию Хмельнитчины.

"Говорят, Клименко прятал его четыре года от последствий за разгон майдана. Щадила исключительно его человек", – отметил Сергей Джихур.

Скриншот Facebook/Сергей Джихур

Пресс-служба полиции области по состоянию на 13:00 никак не прокомментировала эту информацию и пообещала разъяснить её после 14:00.

Также Клименко возвращает обратно в ГУНП в Днепропетровской области на должность первого заместителя Юрия Небесского, который, согласно инсайдерской информации, выдал поддельное удостоверение участника боевых действий тому самому Пугачеву, который застрелил в Днепре двух патрульных.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Владимира Огурченко отстранили от выполнения обязанностей из-за полицейских, которых подозревают в создании преступной группировки.