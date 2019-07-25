Два района Днепра останутся без света: список адресов

В Днепре 26 июля некоторые районы останутся без электроснабжения.
Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
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Адреса, по которым не будет света:
Новокодакский район:
ул. Большая Диевская, 56;
ул. Мониторная, 5;
ул. Большая Диевская, 50, 52, 54;
ул. Метростроевская, 14.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Шолохова 39а;
пер. Балканский;
ул. Ингульская, 113-147, 254-312.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам объяснили выгоду альтернативной энергетики.
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