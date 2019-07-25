Два района Днепра останутся без света: список адресов

В Днепре 26 июля некоторые районы останутся без электроснабжения.

Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Лента новостей

Адреса, по которым не будет света:

Новокодакский район:

ул. Большая Диевская, 56;

ул. Мониторная, 5;

ул. Большая Диевская, 50, 52, 54;

ул. Метростроевская, 14.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Шолохова 39а;

пер. Балканский;

ул. Ингульская, 113-147, 254-312.

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