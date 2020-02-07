"Друзей не продаем!" В Днепре устроили "пушистый" протест против инициативы "слуги" Брагара

В Днепре 7 февраля у стен Днепропетровской областной государственной администрации прошел митинг в защиту прав животных.

С обращением к власти и жителям города выступили зооволонтеры и владельцы четверолапых. Сами виновники действа также присутствовали, сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события.

Протестующие призвали днепрян не закрывать глаза на насилие по отношению к "братьям нашим меньшим", а добиваться справедливого наказания для живодеров. От властей же потребовали ужесточить ответственность за издевательства над животными.

"Мы хотим добиться реакции на правовом уровне. В том числе это касается резонансного уголовного дела известного догхантера, суд над которым длится уже несколько лет. Человек, который убил более тысячи животных и который продолжает пропагандировать убийства, до сих пор на свободе", – обратилась жительница Днепра Юлия Иванова.

Митингующие не забыли ответить и народному депутату Украины от партии "Слуга народа" Евгению Брагару, который порекомендовал собак как альтернативное средство оплаты коммунальных услуг. "Друзья не продаются", "Старый друг лучше новых слуг" – эти лозунги прошли красной нитью через все мероприятие.

"Друзей не продают, и собака не может быть предметом торга или обмена, тем более, если об этом говорят высшие топ-менеджеры страны", – завила Иванова.

Также активисты выступили против негуманных принципов работы скандального "Центра обращения с животными" в Харькове. Жертвами предприятия не единожды становились и бездомные собаки из Днепра. По словам протестующих, днепровский "Зооконтроль" также под угрозой сомнительной реорганизации.

"На сегодняшний день в "Зооконтроле" планируются изменения руководства и схемы работы. Возможно, предприятие даже закроют, но, скорее всего, оно будет работать по образцу Харькова, где животных безвозвратно отлавливают и усыпляют. У нас все происходит совсем иначе", – упомянул активист Виталий Нечипорук.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы разгромили скандального "слугу народа" за "собачий" совет. Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал украинцам продавать собак, чтобы "жить нормально".

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