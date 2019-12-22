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22 декабря • обновлено в 09:37
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София Ковнир

Дождливо и до +12: появился прогноз погоды в Днепре на 22 декабря

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В воскресенье, 22 декабря, в Днепре будет тепло, но дождливо до самого вечера.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, воздух будет влажным.

Прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды в Днепре

Вести

Так, 22 декабря в Днепре будет тепло. Температура воздуха не опустится ниже отметки нуля. Столбик градусника будет колебаться от +10 до +12 градусов тепла.

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Отметим, что порывы южного ветра усилятся до 7-12 м/с.

Карта погоды

Карта погоды

Украинский гидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, малооблачная погода в Украине в ближайшие дни сменится дождями, однако температура будет держаться выше нуля.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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