Новости Реклама
3 сентября • обновлено в 11:33
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Дожди с грозами: в Днепре ухудшится погода

486 Читать материал на украинском

В Днепре с 3 по 9 сентября объявили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.

Так, на территории области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Новости
Дожди и летняя жара: прогноз погоды на 3 сентября от ObozTV

Погода

Погода

newacademy.spb.ru

4 и 5 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов, а днем - 27-32 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году сентябрь будет относительно теплым, в октябре ожидается "классическая" погода, а вот ноябрь прогнозируют холодным даже для этой поры года.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...