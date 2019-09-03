Дожди с грозами: в Днепре ухудшится погода

В Днепре с 3 по 9 сентября объявили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.

Так, на территории области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода newacademy.spb.ru

4 и 5 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов, а днем - 27-32 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году сентябрь будет относительно теплым, в октябре ожидается "классическая" погода, а вот ноябрь прогнозируют холодным даже для этой поры года.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!