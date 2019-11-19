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19 ноября • обновлено в 12:59
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София Ковнир
София Ковнир

До 2° мороз: в Днепр идет резкое похолодание

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Во вторник, 19 ноября, в Днепре предупредили об опасном метеорологическом явлении.

Так, в городе и на территории области ожидается туман, видимость 300-500 м, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

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До 5° мороз: синоптики заявили о перемене погоды в Украине

Погода в Днепре

Погода в Днепре

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Вторник пройдет без существенных осадков. По городу и местами по области будет туманно.

Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от -2 градусов мороза до +3 градуса тепла, а днем - +3...+8 градусов тепла. По городу ночью температура опустится до 0...+2 градусов тепла, а днем поднимется до +6...+8 градусов тепла.

Карта

Карта

Украинский гидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с четверга, 21 ноября, температура пойдет на спад и придет серьезное похолодание.

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Автор
София Ковнир София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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