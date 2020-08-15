Днепряне вышли на акцию в поддержку протестующих в Беларуси. Фото и видео

Днепряне вышли на акцию в поддержку протестующих в Беларуси. Коллаж

В пятницу вечером, 14 августа, в Днепре на Европейской площади прошла акция в поддержку белорусского народа.

В 19:00 днепряне собрались в центре города, чтобы показать свое небезразличие к событиям в Беларуси и поддержать протестующих. В руках у людей были бело-красно-белые и сине-желтые флаги и плакаты, сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Активисты развернули большой флаг

Люди пришли с плакатами

Мероприятие организовали "Сообщество активной молодежи" и "ФРІ Дніпро". Один из активистов Владислав Мельничук отметил, что цель акции – показать солидарность украинцев с белорусами, ведь они неоднократно помогали нам в борьбе за нашу независимость. Он вспомнил события Майдана и тот факт, что одним из первых во время протестов погиб именно белорус Михаил Жизневский.

Присутствующие зажгли фаеры и дымовые шашки и скандировали патриотический лозунг "Жыве Беларусь!".

Акция прошла в формате открытого микрофона – каждый желающий мог высказать слова поддержки протестующим против режима Лукашенко в Беларуси. Люди также цитировали стихотворения белорусского поэта Янки Купалы, тексты песен групп "Ляпис Трубецкой" и "Brutto". Некоторые зачитали и собственные произведения.

После этого перед активистами выступил белорус, который уже почти год живет в Днепре. Он рассказал о том, как гордится своими согражданами, которые сейчас массово выходят на улицы в борьбе за свою свободу.

Также на акции собирали подписи под письмом к Европейскому парламенту с требованием обратить внимание на события в Беларуси и повлиять на происходящий там беспредел.

Сбор подписей под письмом в Европейский парламент

Ранее в Днепре под Южным мостом появилось граффити в поддержку белорусского народа.

Граффити в поддержку белорусов в Днепре Telegram-канал "Соборный Соседи"

Люди начали собираться на площади заранее

На митинг пришли несколько десятков горожан

Собрались представители разных поколений

Люди скандировали "Жыве Беларусь!"

На акции присутствовали силовики

Бело-красно-белый флаг Беларуси

Хронику протестов и событий в Беларуси читайте по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что киевляне вышли поддержать протестующих в Беларуси.

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