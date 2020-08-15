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Днепряне вышли на акцию в поддержку протестующих в Беларуси. Фото и видео

София Закревская
София Закревская
Жизнь города
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Днепряне вышли на акцию в поддержку протестующих в Беларуси. Фото и видео

Днепряне вышли на акцию в поддержку протестующих в Беларуси. Коллаж

В пятницу вечером, 14 августа, в Днепре на Европейской площади прошла акция в поддержку белорусского народа.

В 19:00 днепряне собрались в центре города, чтобы показать свое небезразличие к событиям в Беларуси и поддержать протестующих. В руках у людей были бело-красно-белые и сине-желтые флаги и плакаты, сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Активисты развернули большой флаг

Активисты развернули большой флаг

Люди пришли с плакатами

Люди пришли с плакатами

Мероприятие организовали "Сообщество активной молодежи" и "ФРІ Дніпро". Один из активистов Владислав Мельничук отметил, что цель акции – показать солидарность украинцев с белорусами, ведь они неоднократно помогали нам в борьбе за нашу независимость. Он вспомнил события Майдана и тот факт, что одним из первых во время протестов погиб именно белорус Михаил Жизневский.

Присутствующие зажгли фаеры и дымовые шашки и скандировали патриотический лозунг "Жыве Беларусь!".

Акция прошла в формате открытого микрофона – каждый желающий мог высказать слова поддержки протестующим против режима Лукашенко в Беларуси. Люди также цитировали стихотворения белорусского поэта Янки Купалы, тексты песен групп "Ляпис Трубецкой" и "Brutto". Некоторые зачитали и собственные произведения.

После этого перед активистами выступил белорус, который уже почти год живет в Днепре. Он рассказал о том, как гордится своими согражданами, которые сейчас массово выходят на улицы в борьбе за свою свободу.

Также на акции собирали подписи под письмом к Европейскому парламенту с требованием обратить внимание на события в Беларуси и повлиять на происходящий там беспредел.

Сбор подписей под письмом в Европейский парламент

Сбор подписей под письмом в Европейский парламент

Ранее в Днепре под Южным мостом появилось граффити в поддержку белорусского народа.

Граффити в поддержку белорусов в Днепре

Граффити в поддержку белорусов в Днепре Telegram-канал "Соборный Соседи"

Люди начали собираться на площади заранее

Люди начали собираться на площади заранее

На митинг пришли несколько десятков горожан

На митинг пришли несколько десятков горожан

Собрались представители разных поколений

Собрались представители разных поколений

Люди скандировали "Жыве Беларусь!"

Люди скандировали "Жыве Беларусь!"

На акции присутствовали силовики

На акции присутствовали силовики

Бело-красно-белый флаг Беларуси

Бело-красно-белый флаг Беларуси

Хронику протестов и событий в Беларуси читайте по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что киевляне вышли поддержать протестующих в Беларуси.

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