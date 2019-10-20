Днепр в тумане: самые завораживающие фото в Instagram

Несколько дней подряд ранний Днепр окутывает густой туман.

И пока большинство жителей города неспешно встречают новый день, профессиональные фотографы, любители природы и ранние пташки, бегущие по делам - делают фото на память.

О самых завораживающих фото туманного Днепра в Instagram - OBOZREVATEL расскажет ниже.

Туманный Днепр Фото: ALEXBRENKO

Городская утопия от EWITTEONЕ

Полет над Днепром от ALEXBRENKO

Чарующая осень от DNIPR_LOVER

Молочный город от ANNA__HANNAH

Город-призрак от GLEBASTEE

Архитектурные акценты от ARTEMLAZAREV_PH

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