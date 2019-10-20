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20 октября • обновлено в 12:23
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Днепр в тумане: самые завораживающие фото в Instagram

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Несколько дней подряд ранний Днепр окутывает густой туман.

И пока большинство жителей города неспешно встречают новый день, профессиональные фотографы, любители природы и ранние пташки, бегущие по делам - делают фото на память.

О самых завораживающих фото туманного Днепра в Instagram - OBOZREVATEL расскажет ниже.

Туманный Днепр

Туманный Днепр

Фото: ALEXBRENKO

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Днепр в тумане: самые завораживающие фото в Instagram
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Днепр в тумане: самые завораживающие фото в Instagram
Днепр в тумане: самые завораживающие фото в Instagram
Днепр в тумане: самые завораживающие фото в Instagram
Днепр в тумане: самые завораживающие фото в Instagram
Днепр в тумане: самые завораживающие фото в Instagram
Днепр в тумане: самые завораживающие фото в Instagram
Днепр в тумане: самые завораживающие фото в Instagram
Днепр в тумане: самые завораживающие фото в Instagram

Полет над Днепром от ALEXBRENKO

Днепр в тумане: самые завораживающие фото в Instagram
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Днепр в тумане: самые завораживающие фото в Instagram

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Место
Украина Днепр
Теги
погода фотографии
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