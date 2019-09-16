Днепр останется без света: кого коснется

В Днепре 17 сентября запланировано масштабное отключение света.

Это связано с проведение технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Час Пик

Света не будет по следующим адресам:

Чечеловский район:

ул.Балистичная 2-22;

ул.Батайская 1-31, 2-26;

ул.Водопьянова 2-74, 3-73а;

ул.Калининградская 1-11, 2-18, 17-23;

ул.Керченская 1-19, 2-20;

ул.Пятилетки 1-31, 2-34;

ул. Содружества 1-23, 2-26;

ул. Январская 2, 4, 4а, 6-40, 15, 17-45;

пер.Зеленогорский 35а;

ул.Ново-Январская 18-28, 38, 46б;

ул. Зеленогорская 32-72, 35-71;

ул. Ново-Январская 1-7a, 2а-4,10, 17-49;

ул. Январская 47-65, 42-56.

Новокодакский район:

ул. 8 марта 1а, 1-57, 2-64;

ул. Олимпийская 1-15;

пер. 8 марта 1-27, 2-22;

ул.Тельмана (ул. Рожкового) 25-49, 32-70, 51-115, 72-120;

ул. Ткаченко 30-44а;

ул.Ефрейтора Пирогова 7,15, 19, 23, 64, 66;

ул. Комсомольская 1-81, 2-66;

ул.А.Павлова 29;

ул.Пушкина 15-95;

пер.Пушкина 1-27;

ул.Пушкина 22-92;

ул.Лесная (Таромское) 34-114;

ул. Пушкина 1-13, 2-18;

пер.Лесной 4-14,2,1-14;

ул.Кайдакская 10-34, 21-43;

ул.Квитки 14-22;

ул.Платона Петряева 26-50, 27-51;

ул.Бибикова (Павла Бута) 9-11, 17-29, 24, 30-40, 46, 48;

ул.Аверина 1а-41 2-28;

пер.Черкасский 1-19,16-20,28-40,29,45,49,145-159, 176-186, 181,193,192-198;

ул.Черкасская 26-42;

пер.Черкасский 57-95,102,104,110,114,118;

ул.Черкасская 1- 39, 39/1, 41-101, 66-90;

ул.Чигиринская 2-16,3-17;

ул.Конструктивная 8а;

ул.Миргородская 10,11/1;

ул.Пихотинцев 1-25, 2-18;

ул.Сировца 21-35, 22-38;

ул.Ташкентская 7-29, 10-28;

ул.Тинистая 7;

ул.Чеботарева 28а, 32;

ул. Великая 1-29, 8-20;

ул. Героев Краснодона 2-8, 8а, 3-21 "б";

ул.Малая 5, 18-24, 1-3, 2-16;

ул.Молочарская 23,23;

ул.Новая-Партизанская 1-15;

ул.Партизанская 1,1a-19, 2-28;

ул.Героев Краснодона 23а, 23б.

Амур-Нижнеднепровский район:

пер.Снайперский 1-3,4-6;

пер. Шефский 2-14,19-21;

ул.Шефская 138-122,66-120,59-119;

ул.Межевая 4б;

ул. Алуштинская 1г, 1в, 1а, 1б, 5а, 7;

вул.Водопроводная 75-77,46;

ул.Лазаревская 2-16;

ул.Тайговая 23-71,26-76;

пер.Тайговый 2-10,1;

ул. Межевая 2-30;

ул.Шефская 127-151;

ул.Алуштинская 13-29,1в, 11,7,7а;

ул.Анадирская 12-14б;

ул.Приозерная 20а;

пер. Анадирский 7-29;

ул.Анадирская 19А-19Ж, 19/1,19Д, 19г, 19В, 19В/1,19Б, 19А, 19г, 19Е, 17Б, 17,39-21,34-16,2-14,3-15А, 15Б, 15,38;

ул.Л.Роя 24А, 24Б;

ул.Широкая 130-132; 197-217; 138-138Б;

ул.Алуштинская 1а/1,1,5,9,9а, 4-8;

ул. Ветряная 52-56,58-62;

ул.Л.Роя 27-33, 28;

ул.Башкирская 1-5;

ул.Л.Роя 1-25,2-20;

ул.Широкая 112А-214,177-197;

ул.Ветреная 5;

ул. Л.Роя 26;

ул.Варваровская 27а, 73;

пер. Ингульский 2-8; 10-30,3-13;

ул.Новочеркасская 113-211,88-152;

пер.Новочеркасский 1-29,2-24;

пер.Поленова 2-62,3-37;

Самарский район:

ул.Белокаменная 2-16,1-23;

ул.Дубининская 1-31,2.

Индустриальный район:

ул. Березинская, 76Б.

Шевченковский район:

ул.Троицкая, 10, 20-22, 22а, 33, 40;

ул.Светлова, 46;

ул.М. Грушевского, 57-65, 77;

ул.С.Петлюры, 9-23, 10-26;

ул.Благоева, 1-7, 2-10;

ул.Димитрова, 1-11, 2-18;

ул.Украинская, 1-15, 2-20;

ул.С.Стрельцов, 59-79, 62-76;

ул.А.Кониского, 47-51, 44-50;

ул.Дарвина, 21-37, 14-28;

ул. Дегтярева, 39;

ул.И.Сикорского, 8;

ул.М.Малиновского 124;

ул. Бестужева, 1-11, 2-18, 32-36, 42, 20-26, 13-41, 28;

ул. Живописная 52-110, 43-65, 2-50, 1-41, 2-50, 1-41;

ул. Отдыха, 28-40, 29-51;

ул. Оранжерейная 2-12, 11-23, 45а, 1-5;

ул. Князя Константина Острожского, 5-11, 4-14;

ул. Романовского, 6-34, 9-31;

ул. Соловьиная, 2-6, 10, 14-40, 1-45;

ул. Туркменская, 3-45, 49, 51, 18-38;

ул. Командира Юнина, 32-62, 19-49;

ул. Александра Серебрякова, 11.

Центральный район:

пр. А. Поля 10-12;

ул. Ушакова, 74;

ул. Новосельная.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре дети во время игры облили бензином и подожгли 8-летнего мальчика.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!