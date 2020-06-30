Четыре района Днепра останутся без света: кого коснется

Во вторник, 30 июня, несколько улиц Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

ул. Сташкова, 25-7,28-84;

ул. Тихвинская, 76-104,75-107;

ул. Горяная, 63-69,18-20.

Шевченковский район:

ул. Владимирская, 2-28; 1-17;

ул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

ул. Саксаганского, 1-27, 2-30;

ул. Сечевых Стрельцов, 91;

ул. Карабиновская, 17-25;

ул. Выборная, 1.

Новокодакский район:

пер. Февральский, 1-3, 4-30;

ул. Февральская, 46-78, 51-75;

ул. Дунайская, 1-43, 2-48;

ул. Озерного, 4-8, 8а, 37-55;

ул. 9-го Мая, 1-57, 2-50;

ул. Охотничья, 19а-45, 18-42.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Геническая, 3-9, 2-12;

ул. Яна Гуса, 97;

ул. Дарьяльская, 1;

ул. Долинская, 3-21, 2-14;

ул. Колосковая, 3-11, 15-33, 6-36;

ул. Опанаса Ковпака, 3-15, 21;

пер. Кузнечный, 1-21;

ул. Муравьева, 13-27, 16-44, 31-33, 46-50; 2/3;

ул. Осетинская, 1, 7-69, 12-86;

пер. Пожарный, 1-3, 2-6;

ул. Ротная, 11-31;

ул. Сормовская, 1-3;

ул. Тобольская, 21-39, 20-30;

ул. Потебни, 17-31, 16-30.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на 29 и 30 июня объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении. На востоке Днепропетровской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.