Четыре района Днепра останутся без света: кого коснется

В среду, 3 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света в Днепре
Форпост Севастополь
Света не будет по следующим адресам:
Соборный район:
улица Павла Ниринберга, 10;
улица Ломанная, 4, 4а, 17, 19.
Шевченковский район:
улица Сечевых Стрельцов, 1 — 3;
проспект Дмитрия Яворницкого, 53, 53а, 55;
улица Шевченко, 36.
Новокодакский район:
улица Караваева, 19 — 25, 31;
улица Воздухофлотская, 6;
улица Василия Сидоренка 7;
улица Виктора Мерзленка, 4 — 14;
улица Юрия Кондратюка, 171;
ООО "Регион".
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Каруны, 95;
улица Луговская, 1 — 101, 4 — 110, 110а;
переулок Луговской, 51 — 63;
переулок 2-й Ростовский, 6/2;
переулок Серафимовича, 1 — 71, 2 — 48.
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