Четыре района Днепра останутся без света: кого коснется

В среду, 3 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре Форпост Севастополь

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

улица Павла Ниринберга, 10;

улица Ломанная, 4, 4а, 17, 19.

Шевченковский район:

улица Сечевых Стрельцов, 1 — 3;

проспект Дмитрия Яворницкого, 53, 53а, 55;

улица Шевченко, 36.

Новокодакский район:

улица Караваева, 19 — 25, 31;

улица Воздухофлотская, 6;

улица Василия Сидоренка 7;

улица Виктора Мерзленка, 4 — 14;

улица Юрия Кондратюка, 171;

ООО "Регион".

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Каруны, 95;

улица Луговская, 1 — 101, 4 — 110, 110а;

переулок Луговской, 51 — 63;

переулок 2-й Ростовский, 6/2;

переулок Серафимовича, 1 — 71, 2 — 48.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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