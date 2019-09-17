Часть Днепра останется без газа на два дня: названы адреса

В Днепре с 19 по 30 августа отключат газоснабжение на нескольких улицах.
Это связано с проведением плановых работ, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".
В Днепре отключат газ 18-19 сентября
Коллаж
В ходе работ обследуют и подготовят к осенне-зимнему периоду газопроводы и внутридомовые системы газоснабжения.
Газ отключат по следующим адресам:
пр. Поля, 48б;
пр. Поля, 50;
пр. Поля, 50а;
пр. Поля, 50б.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцам намекнули на новое повышение тарифов. В Украине хотят повысить цены на свет для населения из-за субсидий, которые создают на рынке электроэнергии дисбаланс, способствующий росту цены электричества для крупного бизнеса.
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