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17 сентября • обновлено в 18:59
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Часть Днепра останется без газа на два дня: названы адреса

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В Днепре с 19 по 30 августа отключат газоснабжение на нескольких улицах.

Это связано с проведением плановых работ, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

В Днепре отключат газ 18-19 сентября

В Днепре отключат газ 18-19 сентября

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В ходе работ обследуют и подготовят к осенне-зимнему периоду газопроводы и внутридомовые системы газоснабжения.

Газ отключат по следующим адресам:

  • пр. Поля, 48б;

  • пр. Поля, 50;

  • пр. Поля, 50а;

  • пр. Поля, 50б.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцам намекнули на новое повышение тарифов. В Украине хотят повысить цены на свет для населения из-за субсидий, которые создают на рынке электроэнергии дисбаланс, способствующий росту цены электричества для крупного бизнеса.

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Место
Украина Днепр
Теги
газ тарифы газопровод
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