Часть Днепра останется без газа на два дня: названы адреса

В Днепре с 19 по 30 августа отключат газоснабжение на нескольких улицах.

Это связано с проведением плановых работ, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

В Днепре отключат газ 18-19 сентября Коллаж

В ходе работ обследуют и подготовят к осенне-зимнему периоду газопроводы и внутридомовые системы газоснабжения.

Газ отключат по следующим адресам:

пр. Поля, 48б;

пр. Поля, 50;

пр. Поля, 50а;

пр. Поля, 50б.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцам намекнули на новое повышение тарифов. В Украине хотят повысить цены на свет для населения из-за субсидий, которые создают на рынке электроэнергии дисбаланс, способствующий росту цены электричества для крупного бизнеса.

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