Часть Днепра останется без газа: кого коснется

В Днепре с 25 по 30 ноября ряд улиц останутся без газоснабжения.
Отключение связано с проведением ремонтных работ на системе газоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".
Отключение газа
Экономическая правда
Газа не будет по следующим адресам:
Список адресов
Пресс-служба "Днепрогаз"
Список адресов
Пресс-служба "Днепрогаз"
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров с 1 января 2020 года планирует утвердить страховую цену на газ для населения.
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