Часть Днепра останется без газа: кого коснется

В Днепре с 25 по 30 ноября ряд улиц останутся без газоснабжения.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на системе газоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

Отключение газа Экономическая правда

Газа не будет по следующим адресам:

Список адресов Пресс-служба "Днепрогаз"

Список адресов Пресс-служба "Днепрогаз"

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров с 1 января 2020 года планирует утвердить страховую цену на газ для населения.

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