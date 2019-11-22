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22 ноября • обновлено в 18:28
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София Ковнир

Часть Днепра останется без газа: кого коснется

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В Днепре с 25 по 30 ноября ряд улиц останутся без газоснабжения.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на системе газоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

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Отключение газа

Отключение газа

Экономическая правда

Газа не будет по следующим адресам:

Список адресов

Список адресов

Пресс-служба "Днепрогаз"

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Список адресов

Список адресов

Пресс-служба "Днепрогаз"

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров с 1 января 2020 года планирует утвердить страховую цену на газ для населения.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
ЖКХ газ
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