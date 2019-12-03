Будет мерзко: синоптики дали прогноз погоды на 3 декабря в Днепре

Во вторник, 3 декабря, в Днепре прогнозируют пасмурную погоду с осадками.

В течение всего дня будет интенсивно идти мокрый снег, который может представить опасность на дорогах. Об этом сообщает Синоптик.

Синоптики дали прогноз погоды на 3 декабря в Днепре Маю право

В Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах -2... 0 градусов. Ночной сильный дождь со снегом к утру сменится на снег. Днем на какое-то время он прекратится, а вечером начнется снова, правда, менее сильный. Также днепрян предупреждают о возможном гололеде на дорогах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 3 декабря несколько районов Днепра останутся без электричества. Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования

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