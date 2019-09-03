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3 сентября • обновлено в 13:42
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Борьба с шумом в Днепре: полтора десятка заведений могут остаться без аппаратуры

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Минимум полутора десятков заведений Днепра могут лишиться аппаратуры из-за жалоб на чрезмерный шум в ночное время.

Эти заведения уже получили несколько предупреждений на нарушение норм, и в случае еще одной жалобы у них конфискуют звуковое оборудование, сообщил на пресс-конференции начальник Инспекции по благоустройству города Руслан Мороз.

Полиция может конфисковать аппаратуру у полутора десятка заведений в Днепре (иллюстрация)

Полиция может конфисковать аппаратуру у полутора десятка заведений в Днепре (иллюстрация)

4club.com.ua

"Уже, наверное, как минимум десятка полтора заведений, которые получили предупреждения и получили админпротокол. При еще одной жалобе с сентября месяца на одно из этих заведений мы будем инициировать процедуру конфискации звуковоспроизводящего оборудования", - сказал он.

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Мороз добавил, что за лето инспекция получила более 100 жалоб на шум ночью, составлено около 40 админпротоколов.

В начале сентября закончился мораторий на изъятие аппаратуры, и теперь нарушители рискуют остаться без техники, если продолжат мешать горожанам.

Мороз объяснил, что при поступлении жалобы от граждан, инспекция прибывает по месту проживания заявителя, проверяет и фиксирует уровень шума в помещении. Если он превышает 30 дБ при закрытом окне и открытой форточке, инспекция выносит предупреждение руководству заведения и дает время на решение проблемы.

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Вторая жалоба грозит заведению штрафом до 1 700 гривень, третья - изъятием аппаратуры.

В случае необходимости технику будет изымать полиция по санкции суда.

Ранее OBOZREVATEL писал, что со 2 сентября в Днепре будут изымать аппаратуру в тех заведениях, в которых уровень шума будет превышать допустимый после 22:00. Ранее городские власти и владельцы заведений договорились о временном моратории на изъятие, чтобы успеть соответствующим образом оборудовать клубы, рестораны и бары. В воскресенье действие моратория закончилось.

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Украина Днепр
Теги
нарушения штрафы конфискация
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