В Днепре вспыхнул пожар в школе: подробности

На жилом массиве Тополь в Днепре вспыхнул пожар на третьем этаже школы №52. Возгорание произошло в кабинете химии в ночь на 8 октября.

На момент происшествия в школе находился только сторож, а само здание не эксплуатировалось с 1 сентября в связи с ремонтом, сообщает Информатор. Поэтому пожар никак не повлияет на учебный процесс.

Из-за огня пострадала мебель, обгорели стены и потолок кабинета. Причину возгорания начали устанавливать правоохранители.

Загорелся кабинет химии на третьем этаже Информатор

Пожар в школе №52 в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре залило дорогу опасным химикатом из автоцистерны. Еще в течение часа пробоину не удавалось заделать и химикат продолжал вытекать на дорогу.

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