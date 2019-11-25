Чиновники объявили войну: в Днепре фирма из Харькова отлавливает собак

Волонтер Ирина Сытенко заявила, что на заводе "Интерпайп" в Днепре уже несколько дней фирма из Харькова отлавливает собак с целью их дальнейшей ликвидации.

Об этом пишет "НМ". Женщина обратилась с просьбой защитить животных. По ее словам, много собак уже увезли.

"Люди, я Вас умоляю, сделайте что-нибудь. Я сама не в состоянии бороться с олигархами. Уже много собак вывезли. Людям они рассказывают, что это питомник. Вывезли собаку-маму, щенков, которых я и моя подруга забрали вовремя с завода.

Остались там кобель и две стерильных девочки. В понедельник их отловят. Они будут ездить, пока не уничтожат всех. Неужели только меня это волнует. Я не работник этого завода. Почему у меня сердце разрывается от этого беспредела и беззакония", – говорит Ирина.

В Днепре фирма их Харькова отлавливает собак

Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, к которому обратились волонтеры, заявил, что "некоторые предприниматели" вызвали КП из Харькова убивать собак в Днепре.

"Значит, смотрите ребята. Тут некоторые предприниматели организовали вызов Харьковской живодерни в наш город. Вот лично я считаю это персональным объявлением войны. Лично мне. А я очень злопамятный и живучий.

Падлы, вызвали с Харькова КП, убивать наших собак. С завтрашнего утра, я включаю машину уничтожения на все предприятия, которые пользуются услугами этих харьковских сволочей. Не поможет никто", - отметил Лысенко.

В свою очередь на Facebook-странице "Интерпайп НТЗ" написали, что хотели сотрудничать с этим харьковским коммунальным предприятием.

"История вопроса. На территории завода развелось большое количество собак, в последнее время участились нападения на сотрудников. Завод провел тендер, в результате которого был определен подрядчик – ФОП Лупальцов.

Он в пятницу отловил на территории завода 25 собак и должен был отвезти на постоянное пребывание в харьковский питомник согласно договору. От активистов узнали, что к деятельности данного питомника много вопросов, в частности по жестокому обращению с животными. Как предприятие, мы не сталкивались ранее с подобной ситуацией.

Мы получим пояснения от подрядчика, выясним, где находятся животные и в каком состоянии. Планируем возвращать животных, если информация подтвердится", - написали в посте.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появились неопровержимые доказательства того, как экс-заместитель мэра Хмельницкого, а теперь директор Государственного архива Владимир Байдич жестоко поиздевался над своей собакой.

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