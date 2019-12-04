Бюджет Днепра 2020 принят.

Если в 2019 он был 15 миллиардов (из них бюджет развития - 4,2), то в следующем году мы планируем - 13 миллиардов, а бюджет развития - 3.

Додецентрализовывались, короче.

Бюджет Днепра-2020 принят dzerkalo.media

И каждый земляк совсем скоро увидит это по объемам ремонтов, благоустройству, новым троллейбусам.

А я предупреждал...

Но когда люди хотят верить в чудо, то нужно, чтобы суровая действительность вернула их с небес на бренную землю.

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