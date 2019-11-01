"Зажало по колено": в Днепре в троллейбусе произошло ЧП с ребенком

Для маленького днепрянина поездка в троллейбусе №17 31 октября закончилась травмой.

Ногу мальчика зажало в дверном проеме, но водитель никак не отреагировал на крики о помощи. Об этом сообщил отец пострадавшего Тарас Соцков в Facebook-сообществе "Райончик".

В Днепре в троллейбусе произошло ЧП с ребенком Econet

"Перед нами садились две женщины, троллейбус ехал без кондуктора и запускал только на передние двери. Когда женщины зашли, начал заходить сначала мой сын. Водитель-чмо закрывает двери, не удостоверившись, что пассажиров в дверном проеме нет, нога сына оказывается зажатая в дверях по колено. Я хватаю сына и кричу, чтобы водитель остановился, но он едет дальше", - рассказал Соцков.

К счастью, отец ребенка быстро среагировал и спас сына, так и не дождавшись помощи от шофера.

"Кричал я громко, и я не поверю, что этот моральный ур*д не слышал. Слава Богу, это был старый полуразваленный совдеповский тролль, и нога выскочила, не потянув ребенка за собой. Как итог - синяк на ноге, испуганный ребенок и я на нервах", - поделился участник сообщества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром собака напала на двухлетнего ребенка. Большая собака темно-пепельного окраса внезапно повалила мальчика на землю и начала грызть. От зубов хищника потерпевшего спасли прохожие.

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