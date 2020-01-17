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17 января • обновлено в 11:35
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/ Происшествия

Зарезал и ушел: в Кривом Роге мужчина хладнокровно убил таксиста

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В Кривом Роге Днепропетровской области 48-летний мужчина убил водителя такси, потому что не мог оплатить проезд.

Когда 72-летний таксист подвозил пассажира к месту назначения, тот признался в отсутствии денег. В результате между мужчинами произошла ссора, сообщили на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Злоумышленник достал нож и нанес несколько ударов в шею, грудь и живот перевозчика. Происшествие случилось 15 января на одной из улиц Центрально-Городского района.

Такси

Такси

Аиф-Украина

От полученных травм пострадавший умер на месте, а пассажир покинул место преступления.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Подозреваемого задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 16 января в Харькове посреди улицы киллер застрелил директора одного из похоронных бюро. Мужчина был ранен в живот и скончался на месте до приезда "скорой".

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Кривой Рог
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Сама суть кугутского жлобства: убить, чтобы не заплатить лишнюю гривну... :-(((
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Борисс Робот
Борисс Робот
Трубицын Александр, Сама суть ваткокугутского жлобства: убить, чтобы не заплатить лишний рубль...:))) а потом этот же рубль занести в церковь или пробухать...:)))
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