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28 октября • обновлено в 12:53
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Замотали труп в ковер и бросили на улице: в Днепре произошло жуткое убийство

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Молодой парень в Днепре забил до смерти мужчину, а затем вместе с товарищем замотал тело в ковер и бросил на улице.

Приятели выключили свет во всем подъезде, чтобы камера видеонаблюдения не зафиксировала, как они выносят тело умершего. Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Происшествие случилось вечером в субботу 26 октября. Тело 39-летнего мужчины соседи обнаружили на следующий день и вызвали полицию.

Известно, что в одной из квартир на Донецком шоссе между мужчинами возник конфликт. Затем молодой человек надел боксерские перчатки и забил гостя до смерти. Этой же ночью они с товарищем замотали тело в ковер и вынесли на улицу.

Замотали труп в ковер и бросили на улице: в Днепре произошло жуткое убийство

ГУНП в Днепропетровской области

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в преступлении. Их доставили в отделение полиции и задержали в порядке ст. 208 УПК. За совершение умышленного убийства им грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), которая предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Замотали труп в ковер и бросили на улице: в Днепре произошло жуткое убийство

ГУНП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 27 октября водитель маршрутного такси насильно выдворил женщину, которая отказывалась оплачивать проезд. Инцидент произошел на маршруте №155 возле железнодорожного вокзала.

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Место
Украина Днепр
Тег
убийство
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