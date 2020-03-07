Загадочно пропавшего под Днепром парня нашли мертвым

В пятницу, 6 марта, под Днепром нашли тело Артема Агеева, которого икали три месяца.

Три месяца назад - 10 декабря - в нескольких километрах от Днепра пропал Агеев Артем Витальевич. Он вышел из автобуса на трассе Днепр-Запорожье возле села Башмачка и ушел в неизвестном направлении, сообщает Информатор.

Спустя три дня человека, похожего по приметам на Артема, видели в лесопосадке между трассой Днепр-Запорожье и селом Морозовка. На следующий день там же, в лесопосадке, нашли его курточку. С тех пор никакой информации о возможном месторасположении мужчины не было.

Артем Агеев Информатор

Поиски Артема Агеева проходили по Днепропетровской области и в соседних регионах. Были привлечены сотрудники полиции, курсанты, волонтеры, кинологи с собаками и десятки неравнодушных жителей региона.

Спустя 87 дней с момента начала поисков - 6 марта - найден мужчина без признаков жизни. По предварительной информации, это тело Артем Агеева. Официальной информации касательно того, где и при каких обстоятельствах обнаружили тело - нет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине полиция объявила в розыск 39-летнего Андрея Костецкого из города Кривой Рог. В октябре прошлого года мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор о его местоположении ничего не известно.

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