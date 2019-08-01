Вывезли с Донбасса: на Днепропетровщине нашли арсенал оружия

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли арсенал оружия и боеприпасов у жителя Пятихатского района Днепропетровской области.

Согласно сообщению пресс-службы СБУ, оружие было вывезено из района проведения антитеррористической операции в 2015 году.

В Днепропетровской области изъяли арсенал оружия Пресс-служба СБУ

"Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в квартире жителя Пятихатского района гранатомет РПГ-22, мину МОН-50, автомат АКС, три гранаты и пистолет ПМ", — сказано в нем.

Также оперативники изъяли тротиловую шашку, минометную мину с прикрепленным к ней телефоном, взрывчатку, электродетонатор, 5 запалов для ручных гранат и 1100 патронов различного калибра.

Все обнаруженные предметы направлены на экспертизу.

Среди изъятого - автомат Калашникова Пресс-служба СБУ

К обнаруженной мине был прикреплен телефон Пресс-служба СБУ

Опасные предметы вывезли из зоны АТО Пресс-служба СБУ

Новости В Днепре двое мужчин устроили стрельбу с балкона 7 этажа

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса, решается вопрос о задержании владельца оружия.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения и решают вопрос привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям.

В мероприятиях по разоблачению злоумышленника также были задействованы сотрудники полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре заминировали пешеходный переход боевой гранатой.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!