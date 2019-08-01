Вывезли с Донбасса: на Днепропетровщине нашли арсенал оружия

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли арсенал оружия и боеприпасов у жителя Пятихатского района Днепропетровской области.
Согласно сообщению пресс-службы СБУ, оружие было вывезено из района проведения антитеррористической операции в 2015 году.
В Днепропетровской области изъяли арсенал оружия
Пресс-служба СБУ
"Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в квартире жителя Пятихатского района гранатомет РПГ-22, мину МОН-50, автомат АКС, три гранаты и пистолет ПМ", — сказано в нем.
Также оперативники изъяли тротиловую шашку, минометную мину с прикрепленным к ней телефоном, взрывчатку, электродетонатор, 5 запалов для ручных гранат и 1100 патронов различного калибра.
Все обнаруженные предметы направлены на экспертизу.
Среди изъятого - автомат Калашникова
Пресс-служба СБУ
К обнаруженной мине был прикреплен телефон
Пресс-служба СБУ
Опасные предметы вывезли из зоны АТО
Пресс-служба СБУ
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса, решается вопрос о задержании владельца оружия.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения и решают вопрос привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям.
В мероприятиях по разоблачению злоумышленника также были задействованы сотрудники полиции.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре заминировали пешеходный переход боевой гранатой.
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