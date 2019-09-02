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2 сентября • обновлено в 15:47
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Вытащили из воды: в Днепре произошло ЧП с женщиной. Видео

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В Днепре, 2 сентября, около 6 утра на Сичеславской Набережной женщина упала в реку.

Очевидцы сообщили, что возле берега по неизвестным причинам находится женщина и держится за арматуру, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

ЧП в реке Днепр

ЧП в реке Днепр

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Так, на месте обнаружили 53-летнюю женщину, которая находилась в воде около 1 метра от берега и держалась за металлическую арматуру.

Спасатели быстро среагировали и достали пострадавшую из воды. Затем ее на катере доставили на берег. Женщину госпитализировали в 16 городскую больницу.

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Женщина упала в реку

Женщина упала в реку

Пресс-служба ГСЧС

Женщина упала в реку

Женщина упала в реку

Пресс-служба ГСЧС

Женщина упала в реку

Женщина упала в реку

Пресс-служба ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре девушка потеряла сознание и ударилась головой о поручень в переполненной людьми маршрутке.

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Место
Украина Днепр
Тег
спасение
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