Вытащили из машины и избили: в центре Днепра совершили дерзкое нападение на таксиста

26 декабря несколько парней вытащили таксиста из машины и избили. Кроме этого, они украли у него мобильный телефон и деньги.
Как передает Информатор, инцидент произошел около 23:30 на улице Магдебургского права.
В центре Днепра избили таксиста
Информатор
Как рассказал коллега пострадавшего, водитель ехал с пассажиром по улице Харьковской, когда на проезжую часть вышли около 10 человек, которые, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель резко затормозил и возмутился подобным поведением. Те отреагировали неадекватно: они вытащили его из салона и стали избивать.
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Фото: очевидцы происшествия
Вероятно, нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения
Фото: очевидцы происшествия
Также злоумышленники порезали шины автомобиля и ударили ногами по кузову, оставив на нем вмятины. Кроме этого, они разбили об машину стеклянный чайник в коробке.
По предварительной информации, у парня травмирована голова и возможно сотрясение мозга. Сейчас он находится в 16-ой больнице, врачи оказывают ему помощь.
Кроме того, у 22-летнего таксиста украли телефон и деньги
Фото: очевидцы происшествия
Об машину разбили чайник
Фото: очевидцы происшествия
Обстоятельства и подробности выясняют правоохранительные органы.
Пострадавшего увезли в больницу
Фото: очевидцы происшествия
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