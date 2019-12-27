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27 декабря • обновлено в 11:19
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Яна Коваль

Вытащили из машины и избили: в центре Днепра совершили дерзкое нападение на таксиста

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26 декабря несколько парней вытащили таксиста из машины и избили. Кроме этого, они украли у него мобильный телефон и деньги.

Как передает Информатор, инцидент произошел около 23:30 на улице Магдебургского права.

В центре Днепра избили таксиста

В центре Днепра избили таксиста

Информатор

Как рассказал коллега пострадавшего, водитель ехал с пассажиром по улице Харьковской, когда на проезжую часть вышли около 10 человек, которые, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель резко затормозил и возмутился подобным поведением. Те отреагировали неадекватно: они вытащили его из салона и стали избивать.

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Фото: очевидцы происшествия

Вероятно, нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения

Вероятно, нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения

Фото: очевидцы происшествия

Также злоумышленники порезали шины автомобиля и ударили ногами по кузову, оставив на нем вмятины. Кроме этого, они разбили об машину стеклянный чайник в коробке.

По предварительной информации, у парня травмирована голова и возможно сотрясение мозга. Сейчас он находится в 16-ой больнице, врачи оказывают ему помощь.

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Кроме того, у 22-летнего таксиста украли телефон и деньги

Кроме того, у 22-летнего таксиста украли телефон и деньги

Фото: очевидцы происшествия

Об машину разбили чайник

Об машину разбили чайник

Фото: очевидцы происшествия

Обстоятельства и подробности выясняют правоохранительные органы.

Пострадавшего увезли в больницу

Пострадавшего увезли в больницу

Фото: очевидцы происшествия

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что двое днепрян пытались ограбить детсад: вынесли еду, лампочки и порошок.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
Избили школьницу новости нападение полиция
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