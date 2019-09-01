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Выпрыгнул с 24 этажа: в Днепре мужчина покончил с собой на глазах у жены

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В ночь на воскресенье, 1 сентября, мужчина покончил с собой, выпрыгнув из окна на 24 этаже дома на проспекте Героев,1 в Днепре.

Свидетельницей происшествия стала его жена, передает "Информатор" (Осторожно! Фото может шокировать!).

Иллюстрация

Иллюстрация

aif.ua

Сообщается, что около 2:00 ночи женщина проснулась и увидела, что ее муж снял с окна москитную сетку и взобрался на подоконник.

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Она попыталась остановить мужа, однако не успела - мужчина выпрыгнул из окна. От полученных травм он скончался сразу.

Отмечается, что погибшему было 69 лет.

В Днепре мужчина выпрягнул из окна многоэтажки на глазах у жены

В Днепре мужчина выпрягнул из окна многоэтажки на глазах у жены

Информатор

В случившемся пытаются разобраться правоохранители.

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Место
Украина Днепр
Тег
самоубийство
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