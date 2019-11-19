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19 ноября • обновлено в 11:32
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"Вылетели, как пробка из шампанского": в Днепре на ходу загорелся трамвай с пассажирами. Видео

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В Днепре утром 19 ноября на улице Владимира Мономаха во время движения загорелись два вагона трамвая.

Инцидент случился на маршруте №1. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Скриншот

Скриншот

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

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Как стало известно, возгорание произошло при выезде на проспект Дмитрия Яворницкого возле ЦУМа. По словам очевидцев, пассажиры в панике выбежали из салона, "как пробка из шампанского".

Огонь вспыхнул во время присоединения пантографа к контактной сети. Предварительно, происшествие обошлось без пострадавших.

Ситуацию прокомментировал заместитель директора по эксплуатации КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков.

"Из-за повышенной влажности воздуха произошло короткое замыкание кабеля, который соединяет два вагона. Моментально сработала защита, водитель отсоединил кабель. Сам вагон ни внутри, ни снаружи не пострадал", – отметил Сусленков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром дебошир разгромил автобус. Мужчина отказывался платить за проезд, а в ответ на требование водителя покинуть салон набросился на него с кулаками. Пассажира вышвырнули из салона, за что он отомстил разбитым стеклом.

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Автор
Алина Рашевская Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
авария пожар трамвай
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