Главная Новости
23 ноября • обновлено в 17:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Алина Рашевская

Висел на дереве: в Кривом Роге на улице нашли труп мужчины

151
Читать материал на украинском

В Кривом Роге Днепропетровской области 23 ноября обнаружили труп мужчины.

Тело было подвешено на ветке дерева. Об этом сообщает Первый городской.

В Кривом Роге на улице нашли труп мужчины

В Кривом Роге на улице нашли труп мужчины

media.az

Новости
Истекал кровью: в Днепре пассажир троллейбуса скончался у всех на глазах

Известно, что тело нашли прохожие на улице Ватутина. Труп был подвешен на самодельной петле на каштане.

На место вызвали полицию. Как установили правоохранители, умерший является местным жителем, ему около 30 лет. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Внимание! Фото 18+

В Кривом Роге на улице нашли труп мужчины

В Кривом Роге на улице нашли труп мужчины

media.az

В Кривом Роге на улице нашли труп мужчины

В Кривом Роге на улице нашли труп мужчины

media.az

В Кривом Роге на улице нашли труп мужчины

В Кривом Роге на улице нашли труп мужчины

media.az

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром мужчина "случайно" убил родного брата. Между мужчинами произошла драка, в ходе которой один из них получил несовместимые с жизнью травмы. Оба брата находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
мужчина смерть расследование
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги