Висел на дереве: в Кривом Роге на улице нашли труп мужчины

В Кривом Роге Днепропетровской области 23 ноября обнаружили труп мужчины.

Тело было подвешено на ветке дерева. Об этом сообщает Первый городской.

В Кривом Роге на улице нашли труп мужчины media.az

Известно, что тело нашли прохожие на улице Ватутина. Труп был подвешен на самодельной петле на каштане.

На место вызвали полицию. Как установили правоохранители, умерший является местным жителем, ему около 30 лет. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

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В Кривом Роге на улице нашли труп мужчины media.az

В Кривом Роге на улице нашли труп мужчины media.az

В Кривом Роге на улице нашли труп мужчины media.az

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром мужчина "случайно" убил родного брата. Между мужчинами произошла драка, в ходе которой один из них получил несовместимые с жизнью травмы. Оба брата находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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