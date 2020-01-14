В центре Днепра заживо сгорел человек: полиция обвинила свидетелей

По факту смерти мужчины в центре Днепра полиция открыла два уголовных дела. Правоохранители обвинили свидетелей несчастного случая в бездействии.

Люди, которые находились рядом с горящим человеком, не оказали ему помощь, но успели снять происшествие на видео и выложить в сеть. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

С помощью видеокамер на площади правоохранители установят свидетелей трагедии. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В центре Днепра заживо сгорел человек Коллаж

"Предварительно установлено, что 13 января около 17:00 двое мужчин грелись у костра на площади Героев Майдана города Днепр. В результате неосторожного обращения один из мужчин упал в костер, загорелся и от полученных ожогов скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Бездомный, который находился рядом с потерпевшим, был госпитализирован с ожогами. Сейчас полиция устанавливает личность потерпевшего и все обстоятельства произошедшего.

Как писал OBOZREVATEL ранее, 13 января на площади Героев Майдана в Днепре заживо сгорел мужчина. Около пяти вечера в скорую поступило сообщение, что возле катка в центре города горит человек. Ближайшая бригада приехала на место происшествие и обнаружила человека без сознания с ожогами 90% тела.

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