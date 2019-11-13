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13 ноября • обновлено в 19:46
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Светлана Коваленко
Светлана Коваленко

В многоэтажке в Днепре произошел пожар: есть пострадавшая

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В многоквартирном доме по адресу переулок Любарского, 14 в Днепре произошел пожар из-за неисправной проводки.

Жители дома сначала услышали хлопок и испугались, что произошел взрыв газа, передает "Информатор".

В многоэтажке на Любарского произошел пожар

В многоэтажке на Любарского произошел пожар

Информатор

Пожар произошел около 15:00 среды, 13 ноября.

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По словам местных жителей, 7 ноября в доме отключили газ для установки счетчиков, а сегодня планировалось включение.

На место происшествия вызвали аварийную службу, сотрудники которой позже сообщили, что причиной возгорания стала неисправная проводка. Из-за короткого замыкания загорелся холодильник и пластиковые детали, что вызвало сильное задымление.

Спасатели ликвидировали возгорание. Правоохранители устанавливают причины происшествия.

Пострадавшую в результате ЧП хозяйку квартиры доставили в городскую больницу №4.

В настоящее время дом отключен от света и газа.

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В многоэтажке на Любарского произошел пожар

В многоэтажке на Любарского произошел пожар

Информатор

В многоэтажке на Любарского произошел пожар

В многоэтажке на Любарского произошел пожар

Информатор

В многоэтажке на Любарского произошел пожар

В многоэтажке на Любарского произошел пожар

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 13 ноября на улице Паникахи на заправке АГНКС произошла утечка метана. В целях безопасности правоохранители приостановили движение транспорта по Запорожскому шоссе.

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Автор
Светлана Коваленко Светлана Коваленко
Место
Украина Днепр
Тег
пожар
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