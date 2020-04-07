В Кривом Роге Днепропетровской области 6 апреля местная жительница подверглась изнасилованию в собственном доме.

Преступление произошло в Долгинцевском районе около 18:00. В полицию заявили медики скорой помощи, которых вызвала потерпевшая, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кривого Рога.

По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили горожанку, которая лежала на полу в шоковом состоянии. В случившемся подозревают ее 42-летнего сожителя.

В Кривом Роге женщину изнасиловали в собственном доме Патрульная полиция Кривого Рога

Полицейские оперативно отработали прилегающую территорию и недалеко от места инцидента обнаружили подозреваемого. Мужчина был задержан, расследование по делу продолжается.

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