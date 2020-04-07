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7 апреля • обновлено в 12:28
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Алина Рашевская

В Кривом Роге женщину изнасиловали в собственном доме

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В Кривом Роге Днепропетровской области 6 апреля местная жительница подверглась изнасилованию в собственном доме.

Преступление произошло в Долгинцевском районе около 18:00. В полицию заявили медики скорой помощи, которых вызвала потерпевшая, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кривого Рога.

По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили горожанку, которая лежала на полу в шоковом состоянии. В случившемся подозревают ее 42-летнего сожителя.

В Кривом Роге женщину изнасиловали в собственном доме

В Кривом Роге женщину изнасиловали в собственном доме

Патрульная полиция Кривого Рога

Полицейские оперативно отработали прилегающую территорию и недалеко от места инцидента обнаружили подозреваемого. Мужчина был задержан, расследование по делу продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве водитель автомобиля Mercedes с номерами AI1509ЕК похитил и изнасиловал 20-летнюю девушку. Злоумышленник посадил ее к себе в машину неподалеку от станции метро Выдубичи, вывез в лес и совершил преступление.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Кривой Рог
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Днепр Происшествия

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