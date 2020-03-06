Главная Новости
6 марта • обновлено в 10:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Карина Бондаренко

В Кривом Роге женщина вонзила нож сестре в сердце

516
Читать материал на украинском

В четверг, 5 марта, в Кривом Роге Днепропетровской области женщина убила свою сестру, ударив ее ножем в сердце.

Трагедия произошла во время ссоры между женщинами в Ингулецком районе города. Об этом изданию "Первый Криворожский" сообщил прокурор местной прокуратуры Михаил Безсмольный.

В Кривом Роге женщина вонзила нож сестре в сердце

В Кривом Роге женщина вонзила нож сестре в сердце

oka.fm

От полученных травм 40-летняя пострадавшая скончалась на месте. Ее 48-летнюю сестру задержали. Решается вопрос о сообщении подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения для задержанной в виде содержания под стражей.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре на Слобожанском проспекте мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Кривой Рог
Тег
смерть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги