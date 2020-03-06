В четверг, 5 марта, в Кривом Роге Днепропетровской области женщина убила свою сестру, ударив ее ножем в сердце.

Трагедия произошла во время ссоры между женщинами в Ингулецком районе города. Об этом изданию "Первый Криворожский" сообщил прокурор местной прокуратуры Михаил Безсмольный.

В Кривом Роге женщина вонзила нож сестре в сердце oka.fm

От полученных травм 40-летняя пострадавшая скончалась на месте. Ее 48-летнюю сестру задержали. Решается вопрос о сообщении подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения для задержанной в виде содержания под стражей.

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