В Кривом Роге женщина умерла от ботулизма

В Кривом Роге Днепропетровской области в понедельник, 14 сентября, от ботулизма скончалась 58-летняя женщина.

Как сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы Днепропетровской области, 11 сентября криворожанка употребляла в пищу соленую рыбу собственного приготовления. Лещ, который стал источником ботулизма, не был почищен и промыт перед засолкой.

Женщина почувствовала себя плохо уже на следующий день, 12 сентября. У нее началась тошнота, рвота, сухость во рту, двоилось в глазах и ощущалась общая слабость.

За помощью к медикам пострадавшая обратилась только 14 сентября. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в больницу, помощь начали оказывать прямо в приемном покое. Несмотря на все усилия врачей, женщину спасти не удалось.

В 2020 году на Днепропетровщине зафиксировали уже три случая ботулизма, один из них – летальный.

Ботулизм – это опасное инфекционное заболевание. Чаще всего его причиной становятся продукты домашнего консервирования и соления – рыба, мясо, реже – овощи. Также первопричиной могут стать вяленые или копченые продукты домашнего приготовления.

Среди симптомов ботулизма выделяют нарушение близкого зрения, сильно выраженную сухость во рту, проблемы с речью, повышенную утомляемость, мышечную слабость, головокружения, тошноту, рвоту, поражения мышц шеи и конечностей. В случае обнаружения этих симптомов нужно обязательно обратиться к врачу. Госпитализация при ботулизме обязательна вне зависимости от тяжести болезни.

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