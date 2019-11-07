В Кривом Роге пьяный мужчина обстрелял автомобиль и забаррикадировался в доме

Правоохранители задержали в Кривом Роге Днепропетровской области мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения обстрелял автомобиль.

Местный житель совершил более 20 выстрелов, а потом забаррикадировался в своем доме, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В Кривом Роге пьяный мужчина обстрелял автомобиль (иллюстрация) 24tv.ua

"В состоянии алкогольного опьянения злоумышленник сделал более 20 выстрелов по автомобилю. К счастью, водитель не пострадал. После этого нападавший забаррикадировался в доме, территорию которого охраняли четыре овчарки", – сказано в сообщении.

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Информацию об инциденте полицейские получили от владельца обстрелянного автомобиля около 22:00 6 ноября.

Прибывшие на место происшествия полицейские осмотрели территорию, опросили свидетелей и установили, что вероятный подозреваемый – 46-летний местный житель.

Требования выйти из дома мужчина проигнорировал. Чтобы провести задержание пришлось привлечь сотрудников КОРДа. Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции.

В ходе обыска на территории его домовладения полицейские изъяли ружье 16 калибра и патроны. Оружие направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7 лет.

Расследование инцидента продолжается.

Изъятое у подозреваемого оружие направили на экспертизу Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 5 ноября в студенческом общежитии №2 Днепровского национального университета имени Олеся Гончара студент выстрелил в голову несовершеннолетней девушке из травматического пистолета. После выстрела в девушку парень зашел в свою комнату и выстрелил себе в грудь.

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