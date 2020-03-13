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13 марта • обновлено в 09:24
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/ Происшествия

Алина Рашевская

В Кривом Роге при пожаре погиб мужчина и пострадал ребенок

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В Кривом Роге Днепропетровской области 12 марта произошел пожар в многоэтажном доме на проспекте 200-летия Кривого Рога.

Из пылающего помещения не успел выбраться мужчина. Его бездыханное тело нашли спасатели во время ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Около 19:35 внезапно вспыхнул огонь в квартире на шестом этаже. В ней находились двое взрослых и ребенок. Выжить удалось только матери с 4-летним сыном.

Пожар в Кривом Роге

Пожар в Кривом Роге

Первый городской

Прибывшие на место спасатели эвакуировали потерпевших жильцов. Их с отравлением угарным газом госпитализировали в больницы.

Пожар удалось ликвидировать лишь спустя час. На месте происшествия работали 17 спасателей и четыре единицы пожарно-спасательной техники.

Внимание! Фото 18+

Пожар в Кривом Роге

Пожар в Кривом Роге

Первый городской

Пожар в Кривом Роге

Пожар в Кривом Роге

Первый городской

Пожар в Кривом Роге

Пожар в Кривом Роге

Первый городской

Пожар в Кривом Роге

Пожар в Кривом Роге

Первый городской

Пожар в Кривом Роге

Пожар в Кривом Роге

Первый городской

Пожар в Кривом Роге

Пожар в Кривом Роге

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Гореничи Киевской области в ночь на 12 марта вспыхнул пожар в одноэтажном частном жилом доме, в результате которого погибло двое мужчин. ЧП произошло на улице Павла Тычины.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Кривой Рог
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