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3 мая • обновлено в 22:23
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В Кривом Роге поймали криминального авторитета, который сбежал из суда: фото

6.5т
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В субботу, 2 мая, на выезде из Кривого Рога Днепропетровской области задержали криминального авторитета по кличке "Дед", который ранее сбежал при выходе из здания суда.

Полицейским удалось установить местонахождение и автомобиль, на котором мог передвигаться 55-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

На выезде из Кривого Рога оперативники остановили автомобиль Mersedes, в котором находился "Дед" и двое его охранников. 28 апреля он незаконно вернулся на территорию Украины и планировал взять под свой криминальный контроль регион.

Поймали криминального авторитета, который сбежал из суда

Поймали криминального авторитета, который сбежал из суда

Пресс-служба ДСР

Поймали криминального авторитета, который сбежал из суда

Поймали криминального авторитета, который сбежал из суда

Пресс-служба ДСР

Тогда же его задержали, составили на него административные протоколы и доставили в Вознесенский райсуд Николаевской области. По решению суда криминальный авторитет был помещен в пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на шесть месяцев с последующим выдворением. При выходе из здания суда "Деду" удалось скрыться.

На данный момент устанавливаются круг лиц, которые организовали для криминального авторитета побег и помогали скрываться от полицейских.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине разоблачили сеть "коронавирусных" интернет-мошенников. Они размещали подставные объявления о продаже средств индивидуальной защиты и медицинских изделий.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Кривой Рог
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Попович Олег
Попович Олег
Вот скажите зачем этих псов задерживать, отстреливать и тогда перестанут ездить, а то сейчас выдворят а через время опять задержат.
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